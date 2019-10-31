İstanbul Üniversitesinde "Cumhuriyet'in İlanı ve Milli Ruh" programı düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu da davetliydi. Ancak katılamadı, bir mesaj gönderdi. Mesajı İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut okudu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak kürsüde birer konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Kürşat Mücahit Topçugil de kürsüye çıktı. Topçugil'in konuşmasında Barış Pınarı Harekâtı vurgusu vardı.

İstanbul Üniversitesi, 57’nci Alay Sancağı muhafaza ediyor.

Rektör Mahmut Ak, Suriye'nin kuzeyinde verilen mücadeleye dikkat çekti.

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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