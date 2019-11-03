İstanbul Üniversitesi’nde Türkiye’nin stratejik rotası konuşuldu: Hepimiz aynı gemideyiz

ATLANTİK’TE BÖLÜNME, AVRASYA’DA BİRLİK VAR

‘Türkiye’nin stratejik rotası’ programında bir araya gelen Yücel ve Albayrak, Türkiye’nin Atlantik sürecinden Avrasya’ya yönelimini anlattı. Yücel, cepheleşmenin Atlantik-Avrasya, bölücülük-birlik, FETÖ-Cumhuriyet ve mafya-üretim şeklinde olduğunu vurgulayan Yücel, kafalardaki kalıplar yerine nesnel durumlar üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Her şeyin hızlı olduğu bir dönemde olduğumuzu vurgulayan Yücel, 2014’ten itibaren Türkiye’nin yaşadığı süreçleri de şu şekilde aktardı:

-Silivri duvarları yıkıldı vatanseverler özgürleşti,

-PKK hendeklere gömüldü. ABD’nin Kürdümüzü petrol bekçisi yapma projesi çöktü, analar HDP’nin kapısına dayandı.

-FETÖ Gladyosu ezildi.

-Türkiye ABD’nin terör koridoruna girdi, bölge devletleri arasında ittifaklar kurulmaya başlandı.

-Türkiye Doğu Akdeniz’de kararlı tutum aldı, Kıbrıs politikası değişti.

“Neden Avrasya?” sorusunu da yanıtlayan Yücel “En büyük ticaret ortaklarımız Çin ve Rusya. Atlantik bölünmeyi dayatıyor, Asya’da birlik var. Güvenlik ve vatan bütünlüğü için Avrasya” dedi.

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarını değerlendiren Yücel, çalışmaları ABD’nin hükümet planı olarak nitelendirdi.

AYDINLIK FETÖ’YÜ ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜ

Ak Parti siyasetlerini savunmasıyla tanınan Mustafa Albayrak konuşmasında 13 Mayıs 2013 tarihine dikkat çekti. Albayrak, Türkiye’nin IMF’ye borcunun son taksitini ödediği gün dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bakanlar ve iş adamlarının katıldığı bir ABD ziyaretinde olduğunu belirtti. Albayrak “O ziyaretten sonra ilişkiler gerildi” dedi.

FETÖ liderini alnı secdede bir insan zannettiklerini vurgulayan Albayrak, “2011’den sonra farklı bir şeyler olduğunu fark ettik, ama somut bir şeyler yoktu. Aydınlık’ın hakkını teslim etmek lazım. FETÖ’nün gerçek yüzünü sürekli anlattılar. Sezgileri güçlü olan teşkilatlar bizden çok daha önce görmüşler. 15 Temmuz’da Vatan Partisi de direndi, Ulusal Kanal’da sabaha kadar program yapıldı” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye’nin safralarını temizlemeye başladığını ifade eden Albayrak, Türkiye’nin S-400’leri alarak NATO gölgesinden farklı hareket ettiğini, bunun NATO’nun kabul edemeyeceği bir durum olduğunu belirtti. Türkiye’nin Fırat Kalkanı, Zeytindalı operasyonlarını da ABD’ye rağmen yaptığını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

‘YENİDEN SEVR’İ UYGULAMAK İSTİYORLAR’

“Türkiye bugün yine parçalanmak isteniyor. Sevr’i 100 yıl sonra yeniden uygulamak istiyorlar. Bugün Türkiye’nin güvenliği Irak ve Suriye’den geçiyor. Biz Afrin’e girmesek, Afrin Hatay’a girecekti. Terörle mücadeleyi sınırın ötesinde vermesek Diyarbakır’da vermek zorunda kalırız. Hepimiz aynı gemideyiz, batarsak hepimiz batacağız.”

Ercan Küçük/ Aydınlık