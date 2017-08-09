İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren bir baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da yaraladı.
Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda baba A. G, elindeki bıçakla oğullarına saldırdı.
Saldırıda O.G. ve A.G. olay yerinde hayatlarını kaybederken, O.G. ağır yaralandı.
O.G. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, zanlı A.G'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları da devam ediyor.
İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da ağır yaraladı
İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren bir baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da yaraladı.
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