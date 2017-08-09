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İstanbul Üsküdar'da baba üç oğlunu bıçakladı: Ölüler var

İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da ağır yaraladı. Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçtı. Güleryüz bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

İstanbul Üsküdar'da baba üç oğlunu bıçakladı: Ölüler var

İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren bir baba, bıçakla 2 oğlunu öldürüp bir oğlunu da yaraladı.

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda baba A. G, elindeki bıçakla oğullarına saldırdı.

Saldırıda O.G. ve A.G. olay yerinde hayatlarını kaybederken, O.G. ağır yaralandı.

O.G. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA YAKALANDI

Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçtı. Güleryüz bir süre sonra polis tarafından yakalandı. 

Olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Kadıköy'de Üsküdar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalananan Aslan Güleryüz hakkında eşi Songül Güleryüz'ün bu ayın başında şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Güleryüz'ün ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtilirken Manisa'ya gittiği ve geçen süre içinde eve uğramadığı kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #üsküdar #istanbul
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