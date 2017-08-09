İstanbul Üsküdar'da 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Arslan G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin sabah 08.00 sıralarında uyudukları sırada çekiç ve bıçakla çocuklarına saldırdığı belirlendi

İstanbul Üsküdar'da 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Arslan G. (51) sorgulanmak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılan şüpheli Arslan G'nin, eşi S.G. (46) ile 1994 yılında evlendiğini, evliliğine kendi ailesinin karşı olduğunu anlattığı öğrenildi. Arslan G'nin, son 1,5 yıldır ailesi ve yakınları tarafından dile getirilen

karısının kendisini aldattığı, çocuklarının kendisine benzemediği iddiaları sebebiyle eşi ile aralarının iyi olmadığını söylediği belirtildi.



Şüphelinin, 08.00 sıralarında önce aynı odada uyuyan oğulları Onur G. (20) ile Ahmet G'ye (24), ardından da diğer odadaki Orçun G'ye (18) çekiç ve bıçakla saldırdığını beyan ettiği aktarıldı.



Şüpheli Arslan G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Bu arada, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne S.G'nın ifadesine başvuracağı öğrenildi.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Orçun G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Öte yandan, 1 Ağustos'ta polise giden S.G'nin eşi tarafından dövüldüğü, yaralandığı ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayette bulunduğu, bunun üzerine gözaltına alınan Arslan G'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı kaydedildi.



Bu olay üzerine S.G'nin Manisa'daki akrabalarının yanına gittiği belirtildi.



OLAY



Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'ta sabah saatlerinde baba Arslan G, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı iddiasıyla Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de yakalanmıştı.