''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

İstanbul Valiliği açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Öğrencilerin hasarlı bina eylemi olumlu sonuç verdi. İstanbul Valiliği Çapa Diş Hekimliği Fakültesi kararını açıkladı. Valilik Çapa'daki 7 binanın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Valiliği açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Yüzlerce öğrencinin eyelmi yankı buldu. Valilikten tahliye kararı geldi.

5,8'lik depremin ardından İstanbul Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında hasar oluştu. Öğrenciler günlerdir eylem yapıyordu. Ve sonuç alındı.

İstanbul Valiliği, hasarlı binalarla ilgili kararını verdi. Karara göre; Çapa'daki 7 bina tahliye edilecek.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 adet binanın bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumu olduğu tespit edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İstanbul Valiliği
Önceki Haber
27 Mayıs önderlerinden Suphi Gürsoytrak anıldı
Sonraki Haber
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.