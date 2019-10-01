Öğrencilerin hasarlı bina eylemi olumlu sonuç verdi. İstanbul Valiliği Çapa Diş Hekimliği Fakültesi kararını açıkladı. Valilik Çapa'daki 7 binanın tahliyesine karar verdi.

Yüzlerce öğrencinin eyelmi yankı buldu. Valilikten tahliye kararı geldi.



5,8'lik depremin ardından İstanbul Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında hasar oluştu. Öğrenciler günlerdir eylem yapıyordu. Ve sonuç alındı.



İstanbul Valiliği, hasarlı binalarla ilgili kararını verdi. Karara göre; Çapa'daki 7 bina tahliye edilecek.



Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 adet binanın bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumu olduğu tespit edildi.



ulusal.com.tr