İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da bu gece (30 Aralık) sabaha kadar devam edecek fırtına bekleniyor." denildi.

Valilik açıklaması şöyle:

İstanbul’da bu gece (30 Aralık) sabaha kadar devam edecek fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege’de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak fırtına etkili olacak. Fırtınanın İstanbul’u da etkilemesi bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde etkili olması beklenen fırtınanın Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden eseceği ve sabah saatlerine kadar etkili olacağı duyuruldu.

‪Vatandaşların, sabah saatlerinde sona ermesi beklenen fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

ulusal.com.tr