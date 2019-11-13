İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Koruma Komisyonu'ndan Buğra Kavuncu kararı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, koruma kararının kaldırılarak koruma polislerinin geri çekilmesinin ardından açıklama yaptı.

Kavuncu, "İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Koruma Komisyonu'nun şahsım için vermiş olduğu koruma kararı, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldı. Öncelikle, yaklaşık 10 aydır güvenliğimi sağlayan 2 emniyet mensubumuza teşekkür ediyorum." dedi.

Kavuncu, "Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da koruma polisleri geçtiğimiz günlerde geri çekilmişti.

ulusal.com.tr