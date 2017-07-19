İstanbul genelinde etkili olan yağış ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlar, kaymakamlıklarda oluşturulan "hasar ve zarar tespit komisyonları'na müracaat edebilecek.

İstanbul genelinde dün etkili olan yağış ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlar, kaymakamlıklarda oluşturulan "hasar ve zarar tespit komisyonları'na müracaat edebilecek.



İstanbul Valiliğinden, il genelinde dün sabah saatlerinde etkili olan yağışa ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan şiddetli yağış ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlarımız, İstanbul Valiliği tarafından ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan 'hasar ve zarar tespit komisyonları'na müracaatta bulunabilirler." denildi.