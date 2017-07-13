İstanbul Valisi Vasip Şahin il genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Vali Şahin, "Operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı" dedi.
Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş ve Vezneciler saldırılarının planlayıcıları da bulunuyor.
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