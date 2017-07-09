İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
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İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde katıldığı karşılama töreninin ardından basın mensuplarının CHP'nin Maltepe'de yapılacak mitinginde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün güzergahı ile Maltepe'de yapılacak mitingde 15 bin polisin görev yapacağını söyledi.

Şahin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde katıldığı karşılama töreninin ardından basın mensuplarının mitingde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.



Cuma gününden itibaren Kılıçdaroğlu'nun ilde bulunduğunu anımsatan Şahin, söz konusu miting ve yürüyüş güzergahının emniyetini sağlamak üzere bugün 15 bin polisin görevlendirildiğini belirtti.

Şahin, güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını ifade ederek, "İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılıp, gerçekleşip, kazasız, belasız, milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erecektir." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #vasip şahin #istanbul valisi #adalet mitingi #chp #kemal kılıçdaroğlu
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