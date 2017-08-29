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İstanbul Valisi Vasip Şahin'den sürücülere uyarı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte hem güvenlik hem de trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Şahin, yola çıkacak sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den sürücülere uyarı

İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca hem güvenlik hem de trafik en üst seviyeye çıkarıldı.

Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. 

Bayrampaşa'da bulunan kurban pazarını ziyaret eden Şahin, araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

Kurban kesim alanında denetim de yapan Vali Şahin, kentin birçok ilçesinde modern kesimhanelerin oluşturulduğunu, kesimlerin buralarda yapılması gerektiğini söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul valisi #Kurban Bayramı
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