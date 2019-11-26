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İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 91 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM 26.11.2019, 10:18
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 91 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
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