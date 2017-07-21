Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da olduğu ileri sürülen şüphelilerden 115'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 115 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.
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