İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.