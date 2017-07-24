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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda trafik polisi gözaltında

İstanbul'da rüşvet karşılığı beton mikseri ve hafriyat kamyonlarının yasak olan saatlerde yola çıkmasına izin verdiği iddia edilen trafik polislerine operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 55'i trafik polisi 97 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 88'i polis 174 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda trafik polisi gözaltında

İddialara göre rüşvet karşılığı beton mikseri ve hafriyat kamyonlarının yasak olan saatlerde trafiğe çıkmasına izin verildi. Üstelik bunu yapanlarda trafik polisiydi. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri bu polislerin peşine düştü, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, bazı trafik polislerinin rüşvet karşılığı hafriyat kamyonlarının tonaj aşımına göz yumdukları, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin yasak saattlerde girişi yasak olan bölgelere girmelerine izin verdikleri  belirlendi. 

Rüşvet aldığı tespit edilen 88'i polis 174 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugünde operasyon düğmesine basıldı. 

55 trafik polisi sabah saatlerinde görevleri başında gözaltına alındı. Polislere rüşvet veren 42 kişi de yakalandı. 97 kişi sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #beton mikseri #trafik polisi #operasyon #istanbul
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