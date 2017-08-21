İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak
Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.
Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.
İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor.
İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak
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