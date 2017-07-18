İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.







Trafik yoğunluğuna neden olan sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.





Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşandı.



Yeni Kapı Metrosu'nu su bastı, seferler yapılamıyor.



