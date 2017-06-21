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İstanbul'da şortlu kadına saldıran şahıs başka suçtan cezaevinde

Minibüsteki saldırı sonrası serbest bırakılan saldırgan için bugün çıkan gözaltı kararında saldırganın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İstanbul'da şortlu kadına saldıran şahıs başka suçtan cezaevinde

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a İstanbul Pendik'te bir minibüste şort giydiği için saldıran kişinin bir başka suçtan hakkında verilen mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Minibüsteki saldırı sonrası ifade veren E.K bu olayla ilgili olarak serbest bırakıldı. Ancak adli işlemlerin sürdüğü sırada E.K' nın "Vergi kanuna muhalefet"ten suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. E.K bu suçun infazı için cezaevine teslim edildi. 

MİNİBÜSTEKİ SALDIRI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Bu arada minibüsteki saldırı soruşturmasında da bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık serbest bırakşüphelininin yakalanması için talimat verdi, E.K hakkında gözaltı kararı çıktı.

Gözaltı kararında saldırganın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediği belirtiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Pendik #minibüs #Asena Melisa Sağlam
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fevzi mutlu - 4 gün önce
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