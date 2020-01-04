İstanbul'daki Suriyelilere ilişkin veriler açıklandı. Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısı azaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 2019 yılındaki düzensiz göçle mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Buna göre; İstanbul'da Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyeli sayısı 78 bin 243 kişi azaldı. Ayrıca başka illere kayıtlı 97 bin 255 Suriyeli geçen sene İstanbul'dan ayrıldı.

Öte yandan yakalanan 118 bin 432 düzensiz göçmenden 37 bin 582'si sınır dışı edildi.

ulusal.com.tr