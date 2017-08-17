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İstanbullular bayram tatilinde ne yapmayı planlıyor?

Kurban Bayramı tatili 10 gün yapılacak. Peki, halk 10 gün hangi planları yaptı?

İstanbullular bayram tatilinde ne yapmayı planlıyor?

Kurban Bayramı tatili 10 güne çıktı. Tatil devlet memurları için yapılsa da bayram izniyle yıllık iznini birleştirip tatil planı yapanlar da var. 

Peki İstanbullular, 10 günlük bayram tatilini nasıl geçirmeyi planlıyor.?

Tatilin 10 güne çıkmasına sevinenler olduğu gibi, bu tatili uzun bulanlar da var.

Kimine göre ise zaten her gün bayram tadında.

Bazıları bayram tatilini, memleketindeki akrabalarıyla geçirecek.

Geçim sıkıntısı çekenler için tatilin 10 gün olması bir anlam ifade etmiyor.

İşleri artacağı için 10 günlük tatili iple çekenler de var. 

Her zaman olduğu gibi "Nerede o eski bayramlar." diyenler,  İstanbul'da kalmayı tercih ediyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Bayram tatili
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