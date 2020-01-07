İstanbul'u yağış ve fırtına esir aldı (İstanbul hava durumu)

Yağış ve fırtına İstanbul'u esir aldı. Olumsuz hava koşulları bu görüntülere neden oldu.

İstanbul'da yağış ve fırtına şiddetini giderek arttırdı. 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü.

Çatılar uçtu, ağaçlar yıkıldı, istinat duvarları çöktü. İstanbul'da fırtınayla birlikte yağmur yağdı blanço ağır oldu.

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu'nda metruk binanın çatısı aşırı yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

Yağış fıtınayla birleşince sokakta şemsiyeyle yürümek imkansız hale geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şemsiye ters dönmüş durumda.

Olumsuz hava koşulları hava,deniz ve kara ulaşımını aksattı.

Aralıksız süren yağışlardan dolayı, Pendik'te Kemikli deresi taştı. Denizin rengi değişti.

Esenyurt'taki yolda 10 metre çökme meydana geldi. Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un birçok bölgesinde metrekareye 100 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı 105 kilometreye kadar ulaştı.

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