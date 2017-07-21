Bodrum'da depremde can kaybı olmadı, ancak Bodrum'un karşısında bulunan İstanköy Adası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Adadaki binalarda da büyük hasar oluştu.

Bodrum ile Yunanistan'ın Kos adası arasındaki bölgede yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, Kos Adası'nda büyük hasara neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. Bir caminin minaresi yıkıldı, adadaki binalarda da büyük hasar var.



Hayatını kaybedenlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti, birinin de İsveç vatandaşı olduğu açıklandı. Vefat edenlerin ikisinin de erkek, İsveçli turistin 27, Türk turistin ise 39 yaşında olduğu da öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin yıkılan bir duvarın ya da eski bir binanın altında kaldıkları sanılıyor.



Yaralıların arasında da iki Türk vatandaşı bulunuyor. Yunan yetkililer birçok kişinin de çöken binaların altında kaldığı için yaralandığını bildirdi.



Adada limanın hasar görmesi nedeniyle deniz seferleri şu anda yapılamıyor. Depremde limanda yer alan 14. yüzyıldan kalma kale de hasar gördü.



Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri ile temasa geçti. Adada kalan Türk vatandaşlarının alınması için yola çıkarılan 250 kişilik bir yolcu gemisi Kos adasına vardı. Adadaki Türk vatandaşlarını almak için Kos ile Bodrum arasında iki sefer yapılacak.



Bir otelin barının çatısının da tamamen yıkıldığı gelen bilgiler arasında.



ulusal.com.tr

