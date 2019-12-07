İşte Ahmet Davutoğlu'nun sicili

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu...Şimdilerde adı yeni parti çalışmalarıyla anılıyor. AK partiden ayrıldıktan sonra yeni bir yol çizdi kendisine.

Davutoğlu, bu sözleriyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. AK Parti ile arasında derin çatlaklar oluştu. Ak Parti iktidarı döneminde önce danışman, 2009 yılından sonra Dışişleri Bakanı, 2014 yılından sonra da Başbakan olarak görev yaptı.

Dışişleri bakanlığı döneminde eleştirilerin hedefindeydi. Muhalefet partilerinin hakkında en çok gensoru verdiği dışişleri bakanlarından biri olarak siyaset tarihine girdi.

İsrail ile yaşanan Mavi Marmara bunalımında, yardım gemisinin İsrail'e gitmesini engellemediği gerekçesiyle eleştirildi. Olayda 10 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Libya’da Kaddafi döneminde isyancılara verdiği destekle de anıldı. İsyancılara 300 milyon dolar nakit para desteği yapılmıştı.

Libya’dan sonra Suriye’ye müdahale gündeme geldi. İşin başında yine Davutoğlu vardı. Ülkesini Amerika'ya karşı koruyan Esad'ı hedef almıştı.

O dönem Esad ile görüşmeye giden Vatan Partisi'ni eleştirmişti.

Türkiye sınırları teröristlere açıldığında Davutoğlu görevdeydi. Hatay ve Kilis’in Suriye sınırında Suriye’ye yönetimine karşı faaliyetleri örgütledi.

Davutoğlu’nun bir başka marifeti de Suriye'de PYD’nin ele başlarından Salih Müslim’ün Türkiye’ye getirilerek devlet olanakları ile ağırlanmasıydı.

Açılım sürecinde de rol almış, tam destek vermişti.

Komşu ülkelerle ilişkiler neredeyse en kötü dönemini yaşadı. Mezhep temelli dış politika anlayışı Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına büyük zarar verdi. Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkiler askıya alınırken, Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile ilişkiler arttı. Irak merkezi Hükümetinden izin alınmadan Erbil ziyaret edildi.

Rus uçağının düşürülmesinde de parmağı vardı. Rus uçağı düşürülünce Rusya ile ilişkiler kesildi. Tarım ve turizmimiz çöktü. Türkiye milyarlarca dolar zarara uğradı.

Davutoğlu'nun görevden alınması Amerika'yı çok üzmüştü. ABD'de "Ankara’daki adamını kaybetti" yorumları yapılmıştı.

Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de yani 2013 yılında Fethullah Gülen'i de ziyaret etmişti. Davutoğlu, Gülen'i Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

ulusal.com.t

r