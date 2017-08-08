Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından Sabahattin Önkibar, 'Şamil Tayyar'a göre o byLock'lu ünlü isim ve o savcı' başlıklı bir yazı kaleme aldı. AKP Milletvekili Şamil Tayyar ile konuştuğunu aktaran Önkibar, Tayyar'ın ilk sözünün "Kesin bilgimle hala ısrarla söylüyorum, İbrahim Şahin FETÖ’cüdür. Karısı FETÖ’cü ablaların lideridir... Her ikisinin telefonunda Bylock bulunmuştur... Bu konuda senin yargılandığın mahkemede tanıklık yapmaya hazırım" olduğunu yazdı

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Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'ın yazısı şu şekilde:



Şamil Tayyar'a göre o byLock'lu ünlü isim ve o savcı!



Ey Cumhurbaşkanı;



Ey Başbakan;



Ey Adalet Bakanı;



Ey Hakimler Savcılar Kurulu.



Bakın size ibretlik bir olay ve isim aktaracağım ki, tanığım, konuştuğum AK Parti



Hatırlanacaktır Şamil Tayyar aylar önce televizyonlarda şöyle bir açıklama yaptı ki isteyen o demeç ve görüntülere google’dan ulaşabilir:



İSTANBUL SAVCILIĞINDAN TAKİPSİZLİK



-“İbrahim Şahin FETÖ’cüdür. Karısı FETÖ’cü ablaların yöneticisi yani önderidir.”



İktidar partisine mensup bir milletvekili olan Şamil Tayyar’ın o dönem Samsun’da valilik yapan İbrahim Şahin hakkında ki bu sözlerin haber değeri vardı ve Şamil Tayyar’a atfen bu konuyu köşemde hakaret etmeden ve yorum yapmadan birkaç kere yazdım ve ilgili bakanları göreve çağırdım.



İbrahim Şahin yazım üzerine görevden alınabilirim endişesi ile paniğe kapılıp hakkımda İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Yasemin Baba (137267) Soruşturma Numarası 2017-7402 ve karar numarası 2017-8610 olan hükmüyle bu talebi ya da istemi reddetti yani dava açmaya gerek duymadı...



SAMSUN SAVCISI DAVA AÇTI



Hal bu iken İbrahim Şahin aynı konuda fikri-takip bağlamında yazdığım diğer yazıma, bu sefer valilik yaptığı Samsun’da suç duyurusunda bulundu.



Yaptığım savunmada söz konusu iddianın şahsıma değil, Şamil Tayyar’a ait olduğunu ve bunu yazımda özellikle belirtiğimi, ama ondan önemlisi aynı konuda bir hafta önce yazılan yazı için İbrahim Şahin’in yaptığı diğer şikayete İstanbul Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik verdiğini, resmi belge sunarak bildirdim.



Öyle iken Samsun Adliyesi'nden Yılmaz Zorlu(101462) isimli savcı dava açtı.



Düşünün aynı konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının reddettiği sikayet, İbrahim Şahin’in vali olarak görev yaptığı Samsun’da bir başka savcı tarafından dava’ya dönüştürüldü.



ŞAMİL TAYYAR: MAHKEMEDETANIKLIĞA HAZIRIM



Dava bağlamında mahkemeden ifade için tebligat gelince bir dönem TGRT’de beraber çalıştığım halen Ak Parti Gazıantep Milletvekili olan Şamil Tayyar’ı aradım ve konuyu aktardım... Şamil Tayyar’ın ilk sözü şu oldu:



-“Kesin bilgimle hala ısrarla söylüyorum, İbrahim Şahin FETÖ’cüdür.Karısı FETÖ’cü ablaların lideridir...Her ikisinin telefonunda Bylock bulunmuştur... Bu konuda senin yargılandığın mahkemede tanıklık yapmaya hazırım.”



Araya girip sordum:



-Bu İbrahim Şahin Şahin seni yargıya şikayet etti mi?



Şamil Tayyar:



-“Benim hakkımda ceza davası için suç duyurusunda bulunmadı... Sadece 5 bin liralık tazminat davası açtı ama onu da geri çekti yani davada bütün bildiklerimi anlatmamdan korkarak hemen vazgeçti.”



İBRAHİM ŞAHİN’DE BYLOCK VAR



Ve Şamil Tayyar’ın son sözü:



-“İbrahim Şahin hala soruşturuluyor ki malum Samsun Valiliği görevinden de bu yüzden alındı. Şahin, TRT Genel Müdürü iken işe aldığı yüzlerce isim şimdi FETÖ’den tutuklu... Dediğim gibi İbrahim Şahin’in hem kendisi hem de eşinde Bylock var ve bu konuda yüzde yüz doğru bilgi sahibiyim.”



İfadeler tırnak içinde budur ve bana değil, iktidar partisinin vekili Tayyar’a aittir.



Şimdi insafla, iz’anla, ahlakla, kanunla, hukukla cevap verin, bu sunduğum tablonun okuması nedir?



Hakkımda dava açan Yılmaz Zorlu isimli savcıya tanımam, dolayısı ile kesinleşene kadar hakkında kanun dışılığa yorumlanacak zerre bir ima ve isnatta bulunmam. Ancak bu şartlarda dava açan bir isim kafa karıştırmıyor mu?



MİT, HSK ve Adalet Bakanlığı bu savcıyı araştırmalı!



ulusal.com.tr Şamil Tayyar'a göre o byLock'lu ünlü isim ve o savcı!Ey Cumhurbaşkanı;Ey Başbakan;Ey Adalet Bakanı;Ey Hakimler Savcılar Kurulu.Bakın size ibretlik bir olay ve isim aktaracağım ki, tanığım, konuştuğum AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dır.Hatırlanacaktır Şamil Tayyar aylar önce televizyonlarda şöyle bir açıklama yaptı ki isteyen o demeç ve görüntülere google’dan ulaşabilir:-“İbrahim Şahin FETÖ’cüdür. Karısı FETÖ’cü ablaların yöneticisi yani önderidir.”İktidar partisine mensup bir milletvekili olan Şamil Tayyar’ın o dönem Samsun’da valilik yapan İbrahim Şahin hakkında ki bu sözlerin haber değeri vardı ve Şamil Tayyar’a atfen bu konuyu köşemde hakaret etmeden ve yorum yapmadan birkaç kere yazdım ve ilgili bakanları göreve çağırdım.İbrahim Şahin yazım üzerine görevden alınabilirim endişesi ile paniğe kapılıp hakkımda İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Yasemin Baba (137267) Soruşturma Numarası 2017-7402 ve karar numarası 2017-8610 olan hükmüyle bu talebi ya da istemi reddetti yani dava açmaya gerek duymadı...Hal bu iken İbrahim Şahin aynı konuda fikri-takip bağlamında yazdığım diğer yazıma, bu sefer valilik yaptığı Samsun’da suç duyurusunda bulundu.Yaptığım savunmada söz konusu iddianın şahsıma değil, Şamil Tayyar’a ait olduğunu ve bunu yazımda özellikle belirtiğimi, ama ondan önemlisi aynı konuda bir hafta önce yazılan yazı için İbrahim Şahin’in yaptığı diğer şikayete İstanbul Cumhuriyet Savcılığının takipsizlik verdiğini, resmi belge sunarak bildirdim.Öyle iken Samsun Adliyesi'nden Yılmaz Zorlu(101462) isimli savcı dava açtı.Düşünün aynı konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının reddettiği sikayet, İbrahim Şahin’in vali olarak görev yaptığı Samsun’da bir başka savcı tarafından dava’ya dönüştürüldü.Dava bağlamında mahkemeden ifade için tebligat gelince bir dönem TGRT’de beraber çalıştığım halen Ak Parti Gazıantep Milletvekili olan Şamil Tayyar’ı aradım ve konuyu aktardım... Şamil Tayyar’ın ilk sözü şu oldu:Araya girip sordum:-Bu İbrahim Şahin Şahin seni yargıya şikayet etti mi?Şamil Tayyar:Ve Şamil Tayyar’ın son sözü:İfadeler tırnak içinde budur ve bana değil, iktidar partisinin vekili Tayyar’a aittir.Şimdi insafla, iz’anla, ahlakla, kanunla, hukukla cevap verin, bu sunduğum tablonun okuması nedir?Hakkımda dava açan Yılmaz Zorlu isimli savcıya tanımam, dolayısı ile kesinleşene kadar hakkında kanun dışılığa yorumlanacak zerre bir ima ve isnatta bulunmam. Ancak bu şartlarda dava açan bir isim kafa karıştırmıyor mu?MİT, HSK ve Adalet Bakanlığı bu savcıyı araştırmalı!