Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Deprem vergileri nereye gitti?" başlıklı yazısında "Peki deprem vergileri nereye kullanıldı? 2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi. Pişkin bir ifade ile “harcadık” dedi. Sonra da şunları söyledi: “Toplanan vergiler sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldı.” Şimşek’in sözleri mizah dergilerine kapak oldu." ifadelerini kullandı

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