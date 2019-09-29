Sabah gazetesinden Faruk Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı. EYT'nin çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyen Erdem, "İçinde hem SSK'lılar hem BAĞ-KUR'lular hem de memur olanlar var" dedi

Sabah gazetesinden Faruk Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.



EYT'nin çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyen Faruk Erdem, şunları belirtti:



"Çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu.



İçinde hem SSK'lılar hem BAĞ-KUR'lular hem de memur olanlar var.



Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı.



Herkes için farklı bir çalışma yapılacak.



Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.



Çünkü çok kapsamlı bir çalışmadır bu.



Son gelişme ise herkesi biraz da olsa umutlandırdı.



Konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde olması çözüm açısından umut vaat ediyor."



ulusal.com.tr



