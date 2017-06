Bylock yazışmaları ortaya çıktı. FETÖ’cü hainler darbe girişimini inkâr etse de ByLock yazışmaları, 15 Temmuz’a ilişkin yaptıkları ihanet planlarını gözler önüne serdi. Devletin arşivlerindeki 474 koliden çıkan yazışmalarda “Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez”, “toplanacakların listesi oluşturuluyor” gibi ifadeler bulunuyor

FETÖ’cü hainler darbe girişimini inkar etse de ByLock yazışmaları, 15 Temmuz’a ilişkin yaptıkları ihanet planlarını gözler önüne serdi.



İşte FETÖ’cülerin ByLock’taki mesajlaşmalarında kullandıkları ifadeler:



Aslında bir sabahlık işi var hepsinin.

Mısır'daki kadar bile olmaz.

Bence son gücümüzle bir çıkış yapmak lazım.

Bir haftada değişir her şey.

Toplanacakların listesi hazırlanıyor.



Devletin arşivlerindeki 474 koliden çıkan ByLock yazışmaları, 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 17 milyon 169 mesajı tarayarak hazırladığı ByLock raporu, terör örgütünün üst düzey mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sürecine yönelik oldukları anlaşılan yazışmalarını ortaya çıkardı. Detayları, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin "kamikaze hâkimler" kararının gerekçesinde de yer alan raporda; ByLock sisteminin ne olduğu, nasıl yüklenebildiği gibi şimdiye kadar FETÖ iddianamelerine de yansıyan bilgilerin yanı sıra, 17/25 Aralık Aralık darbe sürecini ve 15 Temmuz hain darbesi ile FETÖ bağlantısını ortaya koyacak önemli mesaj çözümleri aktarıldı. Örgütün yazışmalarda üyelerini motive ettiği de dikkat çekti. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda çözümü yapılan 17 milyon 169 bin 45 mesaj ByLock mesajlarından da örnekler verildi. Raporda, örgütün üst düzey yöneticilerine ait olduğu belirlenen ancak soruşturmalar devam ettiği için açık isme yer verilmeyen ByLock mesajlarından birçoğunun, 15 Temmuz darbe girişimi planlamalarına yönelik olduğu belirtildi.



8 AYRI SOHBET GRUBU

Raporda, şimdiye kadar iddianamelerle kamuoyuna yansıyan ByLock kullanıcı sayısı ve arkadaş grupları sayısına da yer verildi. Bu bölümde, FETÖ'cülerin ByLock'ta, "bölge bayan", "etütcüler", "ev ahileri", "imamlarım", "okulcular", "8 abiler", "mesuller" ve "izdivaç" gibi sohbet grupları kurdukları da detaylarıyla aktarıldı.



'HAZIRLIK VAR ŞU AN'

İşte ByLock mesajlaşmalarından bazıları şunlar:

- Asker demek biz demek şu an abi

- "2000 kişiyi almadan düzelmez bu işler, seçimle falan olmaz" demiş HE (Hocaefendi kelimesinin kısaltılması).

- Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez.

- Aslında bir sabahlık işi var hepsinin

- 3 savcı yazacak iddianameyi, kolluk gücü olarak asker makul şüphe gözaltı yapacak.

- 1 günde toplar geçersin

- 1 haftada her şey değişir.

- Gerisi artık ülkeyi ele almış olacaksın.

- 17/25'i niye yaptık o zaman.

- Hazırlık var şu an.

- Toplanacakların listesini oluşturuyorlar.

- Tam o tarz mı bilmiyorum belki direkt asker girer.

- Yok ya kim çatışacak.

- Mısır'daki kadar bile olmaz.

- HE aleyhine Allah korusun ABD karar verirse tüm dünyada işler ciddi sıkıntıya girer.

- Bence son gücümüzle bir çıkış yapmak lazım.

- Kaç yıldır oraya çalışıldı.

- Gözaltı olamayacakları güvenlik açısından ablukaya alacaksın.

- Olmadı devlet benim kardeşim der geçersin.

- Gözaltı yapılamayacakları da bakan vs.

- IŞİD, vatana ihanet ve 17-25 Aralık

- CB'ye (Cumhurbaşkanı kısaltmasıdır) bile kanunen gözaltı yapılabiliyor.

- Sonra istifaları istenir abluka altında iken.

- Kabul etmeyenler ya İmralı ya yurtdışı)

- 1'incisi projeyi uygulamak 2'ncisi sükut edip inayeti ilahiyeyi beklemek. 3'üncüsü de küçük kriminalize bir grup olarak 80'li yıllar gibi yola devam etmek./Sabah