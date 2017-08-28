Vatan Şaşmaz'ın, Filiz Aker tarafından otelde öldürülmesinin ardından sosyal medyada "filizaker.tk" adıyla bir internet sitesi paylaşıldı. O sitenin Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi sonrası açıldığı öğrenildi

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Filiz Aker tarafından otelde öldürülmesinin ardından sosyal medyada "filizaker.tk" adıyla bir internet sitesi paylaşıldı.



Çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından "Vatan Şaşmaz'ı öldüreceği tarihi açıklamış" başlığıyla paylaşılan sitenin Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesinden sonra açıldığı öğrenildi.



14 Ağustos 2017 tarihinde açılmış gibi gösterilen sitenin, whois sorgulama sonucuna göre 27 Ağustos saat 23:52'de açıldığı öğrenildi..







Aker adıyla açılan sitenin ana sayfasında Filiz Aker'in fotoğraflarının üstünde , "Ben 1963'te doğdum. Benim kim ne neden ne için bu dünyada olduğumu kimse bilmiyor.Millet bilmediği gibi bende bilmiyorum.Bilemiyorum neden böyle işte öyle yada böyle ölecek oda şöyle 27 Ağustos 2017 Happy!" yazıyordu.





Whois sorgulama sonucuna göre sitenin 27 Ağustos saat 23:52'de açıldığı öğrenildi.







Murat Güneş

ulusal.com.tr