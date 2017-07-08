Bölücü terör örgütünün Siirt Herekol Dağı yapılanması çökertildi. 2 bin 852 rakımlı tepede 12 Haziran'dan bu yana 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Örgütün silah ve mühimmat deposu da ulusal.com.tr'nin sağ olarak yakalandığı bilgisine ulaştığı "Semziyan" kod adlı keskin nişancı teröristin yer göstermesi sonucu bulundu. Cephaneliğin ele geçirilmesi ile teröristlere büyük bir darbe daha indirilmiş oldu. Bölgede Siirt Jandarma Özel Harekat Dadaşlar Timinin operasyonları sürüyor. ulusal.com.tr bugün de o teröristin fotoğrafına ulaştı.

Kahraman jandarma özel harekat timleri bir başarıya daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın Siirt Herekol yapılanması çökertildi.



2 bin 852 rakımlı Siirt'in Herekol Dağı Bölgesi'nde 10’u sağ, 14’ü ölü olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.



Aralarında Herekol sorumlusu keskin nişancı "Semziyan" kod adlı terörist de bulunuyordu. PKK'lı Semziyan'ın teslim olma görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde teröristin sağ yakalandığı bilgisine ulaşan ulusal.com.tr bugün de o teröristin en net fotoğrafına ulaştı.







Bu arada PKK'lı önce saldırılarda kullandığını keskin nişancı tüfeğinin yerini de gösterdi.



Ardından da örgütün silah ve mühimmat deposunun yerini anlattı.



Mağarada yapılan arama sonucu 42 uzun namlulu silah, 14 bin 775 silah mühimmatı, 6 antitank mayını, 3 anti personel mayını, 15 60 mm'lik havan mühimmatı, 43 roketatar mühimmatı, 63 roketatar şevk fişeği, 10 kg C3 plastik patlayıcı ve 21 el bombası ele geçirildi.



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Yerin 10 metre altında, 7 odalı büyük bir mağara içerisinde yaklaşık bir ton yaşam malzemesine de el kondu.



Bölgede şu ana kadar 75 sığınak ve mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 63 çeşitli modelde silah ve bunlara ait çok sayıda mühimmat bulundu.



Askeri kaynaklar teröristlerin mağara ve sığınaklara sıkıştığını belirtti. Bölgede Siirt Jandarma Özel Harekat Dadaşlar ve Kılıçlar Korucu Timi'nin operasyonları sürüyor.



Siirt Pervari’de destan yazan mehmetçik örgüte ait 2 mağara daha bulundu. İçerisinden 2 bin kg amonyum nitrat, 50 lt mazot ve 30 adet pil çıktı.



Bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 1 PYD'li terörist de Mardin Nusaybin'de askere teslim oldu.



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