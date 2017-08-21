Yağmur ile birlikte İstanbul Beykoz Riva'da ortaya çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortum ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, hortumun nedenini iklim değişikliği olduğunu dile getirdi. Kurnaz, "Temmuz ayından bu yana bu tip hava olaylarını gördük. Dolayısıyla bu tür olayların sayısı da artacak" ifadesini kullandı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de "Hortumun oluş şekli, o anki deniz sıcaklığı, rüzgarın yönü ve şiddeti ile de ilgili" diye konuştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde İstanbul'da etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



HORTUM PANİĞİ...



Yağmur ile birlikte İstanbul Beykoz Riva'da ortaya çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar o panik anlarını anlattı.



UZMANLAR HORTUMUN NEDENİNİ AÇIKLADI



Yağmurla birlikte İstanbul'da yaşanan hortum ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. hortumun nedenini iklim değişikliği olduğunu anlatan uzmanlar bu tür olayların aratabileceği vurgulandı.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Beykoz'da etkili olan hortumla ilgili, "Öncelikle bu gibi olayların son dönemde ne sıklıkla gerçekleştiğine bakmak gerekiyor. Temmuz ayından bu yana bu tip hava olaylarını gördük. Dolayısıyla bu tür olayların sayısı da artacak. Buna tam anlamıyla iklim değişikliği diyoruz. Temmuz ayında iki tane çok büyük sel olayı yaşadık. Bugün Beykoz'da etkili olan hortum... Bunun bu kadar sıklığının artması iklim değişikliğidir" değerlendirmesinde bulundu.



'DENİZİN SICAKLIĞI VE RÜZGARIN YÖNÜ ETKİLİYOR...'



Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, hortumun deniz kaynaklı oluştuğunu belirterek şunları söyledi:



Deniz oldukça ısınmış vaziyette. Yukarı seviyelerde de serin bir hava var. Atmosfer aslında dengeye gelmeye çalışıyor. Aşağının dengeye gelmesi için aşağıdaki sıcak havanın soğuması lazım. Yukarıya doğru kendini taşıyor. Sıcaklık farkı çok yüksek olunca bu zaman hortum şeklinde, zaman zaman da alçak basınç şeklinde kendini dengeye gelmeye çalışıyor. Hortumun oluş şekli, o anki deniz sıcaklığı, rüzgarın yönü ve şiddeti ile de ilgili. Normalde atmosferde sıcaklık atmosferin tepe noktasına doğru düşüş eğilimi gösterir. Biz buna düşey sıcaklık radyanı deriz. Bu 0,5-1 derece arasında değişir.



Bu radyan değerlerinin çok üzerine çıkarsa, örneğin 2-3 dereceye çıkarsa aşağıdan yukarıya doğru hızlı bir transfer meydana gelir. Hortumun temel oluşma prensibi bu. Atmosfer dengeye gelmeye çalışıyor. Yukarıdaki soğuk hava ile aşağıdaki sıcak hava dengeye gelmeye çalışıyor. Sabah bu ilk kuzeyde meydana geldi. O sistem şu an kaydı gitti. Karadeniz'den gelen serin hava vardı. İlerleyen saatlerde riskli olan bölgeler, Zonguldak, Karabük, Kastamonu bölgeleri. Bu bölgeler için akşam saatlerine kadar sel riski var.



'ARTIK YADIRGAMAMALI'



Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Fırat Çukurçay, özellikle hortum gibi hava olaylarının Türkiye'de gerçekleştiğinde şaşırtıcı bulunduğunu belirterek, "Ülkemiz buna alışık olmadığımız için insanlar bunu yadırgıyorlar. Ancak artık iklim değişikliği bir gerçek. Realitemiz bu. İklim değişikliğine bağlı olarak biz, daha güneyimizdeki ülkelerin yaşadıkları hava koşullarını yaşıyoruz. İklim kuşağı güneye kayan bir ülke konumuna geldik. Onun için iklim değişikliğiyle beraber artık bu tip olaylar normal karşılanmalı. Bu çok sık dillendiriliyor. Yüksek hava sıcaklıkları, yağış miktarları, ekstrem olaylar artık Türkiye'nin de gerçeği. Eskiden çok nadir olarak görünen olaylardı bunlar. Meteoroloji tarihine bakarsanız bu tip hortumlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eskiden de görülüyordu. Ama artık daha sık görüyoruz. Bunlar da iklim değişikliğinin klasik sonuçları. Dolayısıyla kimse artık bu hava olaylarını yadırgamamalı" diye konuştu.



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