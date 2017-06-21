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İşte İstanbul Pendik'te şortlu kadına saldırı anı

İstanbul Pendik'te bir minibüste şortlu bir kıza saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ercan K.'nın farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te bir minibüste şortlu bir kıza saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ercan K.'nın farklı bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam (21) geçen hafta Çarşamba günü Pendik- Aydos hattında bir minibüste şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayıp ardından darp edildi.

Sağlam'ın suç duyurusunda bulunmasıyla ifadesi alınıp serbest bırakılan Ercan K. için başsavcılık tarafından yeniden yakalama kararı verilirken saldırganın 18 haziran günü başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Saldırganın ayrıca uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Pendik #şortlu kadın
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