Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışın saati de verildi. Çarşamba gecesi 03.00 sularında başlaması beklenen yağışın, aralıklarla öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

"Sağanak yağış geliyor" dedi. Saatini de verdi. İstanbul'da Çarşamba gecesi 03.00 kritik saat olarak açıklandı.



İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağışla ilgili Meteorolojiden uyarı geldi. Çarşamba günü kentin gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacağı belirtildi.



Yağış haritasını inceleyen uzmanlar, sağanak yağış için kritik saatin gece 03.00 olduğunu kaydetti.



Gece başlayacak yağışın özellikle kentin kuzey kesimleri ve Anadolu yakasında etkili olması ve aralıklarla öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



Daha önceki yağışları hatırlatan uzmanlar, ani sel ve su baskınlarıyla birlikte ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.



ulusal.com.tr