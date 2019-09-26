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İşte mahalle mahalle deprem toplanma alanları

İstanbul'da 5.8 şiddetinde deprem oldu. Acil toplanma alanlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

İşte mahalle mahalle deprem toplanma alanları

stanbul'da AFAD’a göre 5.8, Kandilli Rasathanesi’ne göre 5.7 şiddetinde deprem oldu. Şehrin genelinde hissedilen depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu açıklandı. Özellikle Avrupa Yakası’nda hissedilen depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı.

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, AFAD’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle:

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e giriş yaparak 'Acil Toplanma Alanı Sorgulama' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

Etiketler; #deprem #istanbul
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