İşte Şehir Üniversitesi gerçeği

İstanbul Şehir Üniversitesi krizi büyüyüyor. Bedelsiz devirle ilgili tartışmların odağındaki isim Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu bir bağım yok diyor ancak üniversitenin bağlı olduğu vakfın kurucusu... Aynı zamanda üniversitenin kurulmsında büyük pay sahibi isimlerden...

Kartal'da bulunan Cevizli Tekel alanı 49 yıllığına Şehir Üniversitesi'ne tahsil edildi. Tahsisi o dönem büyük tartışmalara neden olan alanla ilgili son kararı Danıştay 13'üncü dairesi verdi. Arazi devrinin iptali istendi.

Davutoğlu'nun başkanlığını yapmış olduğu Özelleştirme Yüksek Kurulu 29 Mayıs 2015 ve 2015/32 sayılı kararla taşınmazın Şehir Üniversitesi’ne doğrudan devrine karar verildi. Daha önce 2009 yılında tahsis edilen arazi, hibe edilmiş oldu. Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakıfı arazideki binaları yenilemek için Halkbank'tan 300 milyon dolarlık kredi çekti. Çekilen kredilere ise hibe edilen kamu arazisi teminat gösterildi.

Tartışmalı özel alanla ilgili tartışmalar daha da alevlendi. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi konuyu yargıya götrdü. Yargı da önce yürütmeyi durdurma ardından hibenin iptali kararını veriyor.

Bunun üzerine Halkbank kararı gerekçe gösterip üniversitenin hesabındaki bütün parayı bloke etti.

4 yıl aradan sonra Danıştay 13'üncü dairesinden gelen son kararda arazi devrinin işlemi durduruldu.Alanı bedelsiz tahsis eden Davutoğlu dolandırıcılıkla suçlandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri ve Halkbank'ın mağduriyetinin nasıl giderileceğine ilişkin kamuoyunu aydınlatan herhangi bir açıklama gelmedi.



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