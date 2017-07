Suriye'de savaşın başlangıcından beri batı merkezli birçok dernek "insani yardım" adı altında ülkede faaliyet gösteriyor. Bu derneklerin bir kısmının faaliyetleri terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki bölgede yoğunlaşıyor. Aydınlık gazetesinden Masum Gök, bu örgütlerin içyüzünü yazdı

Suriye'deki operasyonların ardından birçok sivil toplum kuruluşu, "insani yardım" adı altında çalışmalar yapmak üzere bölgeye akın etti. Fakat çoğunluğu batı merkezli olan bu örgütlerin bir kısmının çeşitli istihbarat kuruluşları için paravan görevi gördüğü düşünülüyor.



MOSSAD ve CIA ile ilişkili olan bu kuruluşlar terör örgütü PYD/YPG'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. PYD kantonlarında doğrudan çalışma yürüten örgütlerin büyük bir kısmı ABD merkezli.



Bu örgütler görünüşte arama-kurtarma, insani yardım, sağlık ve eğitim hizmetleri veriyor. Ama gerçekte çeşitli istihbarat örgütleri adına ajanlık faaliyeti yürüttükleri ve siviller yerine teröristlere yardım ettikleri iddia ediliyor.



Paravan olduğu düşünülen örgütler arasında en çok dikkat çekenler International Rescue Committee, Concern Worldwide, World Vision, Global Communities, People In Need, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi batılı örgütlerin yanı sıra Türkiye'de bir süre önce faaliyeti durdurulann Mercy Corps ve bir Türk Derneği olan Bahar Derneği.



New York merkezli International Rescue Committee'nin CIA ile bağlarının Soğuk Savaşa dayandığı sanılıyor. Soğuk savaş döneminde CIA, bu kuruluş üzerinden birçok gizli operasyona imza attı.



Sınır Tanımayan Doktorlar'ın İspanya kolu da bölgede faaliyet gösteriyor. Daha önce kuruluşun siviller yerine teröristleri tedavi ettiği iddia edilmişti. Örgütün CIA ile bağlantılarını ortaya koyan kanıtlar da var.



Concern Worldwide, Dublin merkezli bir örgüt. Şanlıurfa'da da temsilciliği bulunan örgüt Afrika ülkelerinde de çalışıyor.



Yine Amerika merkezli olan World Vision'ın Gaziantep'ten yürüttüğü Suriye faaliyetleri ise son dönemde Menbiç'e yoğunlaştı.



Global Communities ise çok az sayıda personelle çalışıyor ve başka hiçbir örgütle işbirliği yapmıyor. Halka yardım haricinde yönetim sistemleri ile ilgili değişik eğitim ve seminerler veriyor.



Çekya merkezli People in Need, Amuda, Ayn El-Arap, Menbiç ve Derik'te dört merkezden faaliyet gösteriyor. Haseke ve İdlib/Has bölgelerinde de üç ofisi var.



Örgütler içinde en karanlık olanlardan biri Bahar Derneği. Merkezi Gaziantep'te bulunan dernek adını Arap Baharı'ndan alıyor. Bu örgütün adı daha önce "Avrupa'ya terör ihraç eden örgütler" içinde geçmiş, IŞİD ile ilişkilendirilmişti.



Daha önce Beyaz Baretliler olarak bilinen arama kurtarma örgütünün El Kaide ile işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu örgütün kurtarma videolarının kurgulandığı konusunda da haberler yapılmıştı.



ulusal.com.tr