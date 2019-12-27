İşte Türkiye'nin yerli otomobili

Yerli otomobilin üzerindeki branda kalktı. Merakla beklenen araç görücüye çıktı.

Türkiye'nin tarihi güne tanıklık ettiği yerli otomobilin tanıtımı Koceli Gebze'de yapıldı.

Tüm hakları Türkiye'ye ait olan yeni yerli aracın tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca ilk örneği tamamlanan otomobillerin seri üretimine 2022 yılında geçilecek.

Yerli elektrikli otomobill üretim tesisi Bursa Gemlik'te Silahlı Kuvvetleri'ne ait alana kurulacak.

15 sene içinde 5 model olacak. Yerli otomobil tek şarjla 500 km'lik menzile sahip, 30 dakikanın altında şarj imkanı var. Bataryasını sıfırdan, tamamen Türkiye geliştirdi.

Yerli otomobilin, sürücü odaklı kokpit tasarımı, 3 kollu deri kaplı direksiyon simidi, 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı, geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı gibi birçok özelliği mevcut.

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde piyasada rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor.

ulusal.com.tr