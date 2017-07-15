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İşte Ulusal Kanal'ın kurşunların arasından çektiği o görüntü

15 Temmuz 2016’da FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ulusal Kanal, o görüntüyü kurşunların arasından çekti.

İşte Ulusal Kanal'ın kurşunların arasından çektiği o görüntü

15 Temmuz 2016’da FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ulusal Kanal, Türkiye’ye yön veren yayınlar yaptı. 

Ulusal Kanal aynı zamanda sahadaydı. 

Genelkurmay Başkanlığı çevresinde tanklar ve zırhlı araçlar silahlar sıktığında kanalımızın Ankara Haber Müdürü Erdem Atay ve eski kanal muhabiri Cem Bayan alandan izleyicilerimize son dakika bilgileri aktarıyordu. 

Ve FETÖ’cüler saldırırken, o anlar Cem Bayan’ın telefondan çektiği görüntülere yansıdı. 

Ulusal Kanal, o görüntüyü kurşunların arasından çekti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ulusal kanal #15 temmuz
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