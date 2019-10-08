İşte zor şartlarda eğim gören ve harekat icra eden Mehmetçik'in muhteşem videosu

Türk Ordusu'nun göz bebeği komandolar... Engel tanımıyor, gece gündüz, soğuk sıcak fark etmiyor. Heryerde dağda tepede operasyondalar. Şimdiki hazırlıklarını ise Fırat'ın Doğusu'ndaki PKK'nın kökünü kazımak için yapıyorlar.

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiklerin operasyon ve tatbikat yaptıkları görüntüleri anlatan bir video yayınladı.

Zor şartları aşan, hedefe en hızlı şekilde ulaşan mavi bereliler, bu görüntüleriyle düşmana korku salıyor.

Operasyon öncesi "Engel Tanımaz Aşarız" başlığıyla yayınlanan video binlerce beğeni aldı.

ulusal.com.tr