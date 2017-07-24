Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu ve lideri Fetullahçı Terör Örgütü'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın, örgüte şifreli mesajlar içerdiği tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Türk istihbarat birimleri, bununla ilgili çalışma yürüterek fotoğrafın şifrelerini çözdü. FETÖ’nün önceki mesajları da dikkate alınarak çözümlenen şifrelerde, Gülen’in fotoğrafla 3 mesaj ilettiği belirlendi.



İstihbarat birimlerine göre, FETÖ elebaşısı Gülen, İslami değerleri hiçe sayıp seccadeye ayakkabılarıyla basarak ABD ve Batı’ya “Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın” mesajını iletti. Fotoğrafta arkada kütüphane olmasının da “İlimliyiz, önceliğimiz ilim” mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.



Geniş açı çekilen fotoğrafta odada bulunan televizyon ekranında, “Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride” sözlerine yer verilmişti. Gülen’in bu sözler ile örgüt tabanındaki çözülmeleri önlemeyi ve mensuplarının itirafçı olmalarını engellemeyi amaçladığı değerlendirildi. Umutsuzluğa kapılan örgüt tabanına bu sözlerle, “Deşifre olmayın, itirafçı olmayın, umutsuzluğa kapılmayın” mesajları illetildiği kaydedildi. Gülen’in, ABD’nin en etkili gazetelerinden birine röportaj vererek tabanına ve kamuoyuna “ABD yanımızda, hâlâ güçlüyüz” mesajını vermek istediği ifade edildi.



Televizyondaki 00.11 rakamının ise FETÖ elebaşısı Gülen’in “seçilmişlik sendromundan” kaynaklanan bir saplantı olduğu değerlendiriliyor. Gülen’in, bununla kasım ayını işaret ettiği, örgüt tabanına, kasım ayında kurtulacakları mesajını verdiği belirtiliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri sürekli yeni tarihler açıklayan örgütün, bu yolla mensuplarının motivasyonunu diri tutmayı ve örgüt içi çözülmelerin önüne geçmeyi hedeflediği kaydediliyor.



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