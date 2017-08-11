Emniyet müdürleri gözaltına alındı
Emniyet müdürleri gözaltına alındı
Apple'dan Türk kullanıcılarına uyarı
Apple'dan Türk kullanıcılarına uyarı
Tunceli Valiliği'nden yangın haberlerine ilişkin açıklama
Tunceli Valiliği'nden yangın haberlerine ilişkin açıklama
Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe resmen açıkladı

İstihbarat şube müdürü gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 kişi arasında Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay İ.A.T’nın da olduğu ortaya çıktı

İstihbarat şube müdürü gözaltına alındı

Milliyet'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanlar arasında Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay İ.A.T’nın da olduğu ortaya çıktı

Şüpheliler için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #Eskişehir #ağrı #ankara #samsun #fetö #izmir
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fenerbahçe, Giuliano'yu resmen açıkladı
Sonraki Haber
Ankara-Berlin hattındaki kriz, silah alım-satımını etkilemedi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.