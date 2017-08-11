İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 kişi arasında Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay İ.A.T’nın da olduğu ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanlar arasında Samsun İl Jandarma İstihbarat Müdürü Yarbay İ.A.T’nın da olduğu ortaya çıktı



Şüpheliler için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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