Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, pankartı herkesin onu tanıması için astıklarını belirterek şunları söyledi:
"2 gün önce Türkiye’nin en değerli komutanlarından, partimizin en değerli yöneticilerinden, önderlerinden Soner Polat amiralimizi kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Soner Polat sadece Vatan Partisi için değil Türkiye için çok değerli bir komutandı.
Bugün de milyonların geçtiği İstiklal Caddesi’ne, Soner Polat amiralimizin 10 metrelik dev bir pankartını astık. Partimizin hemen yan binasına... Soner Polat amiralimizin sözleriyle aslında yeniden amiralimizi yad etme imkanı bulduk. O pankartın önünden geçerken yeniden komutanımızın bize verdiği görevi yerine getirmek için kararlılıkla söz veriyoruz, parti binamıza girerek mücadelemize devam ediyoruz."
ulusal.com.tr
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