İstanbul’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki seyyar simit, mısır ve kestane tezgahları kaldırıldı.

İstanbul’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki seyyar simit, mısır ve kestane tezgahları kaldırıldı.



Belediye denetiminde olan bu tezgahların, İstiklal Caddesi’ndeki alt yapı ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden cadde üzerine hizmet vereceği öğrenildi.







Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bazı tezgah sahiplerinin hijyen kurallarını ihlal ettiği ve çalışmalarla birlikte daralan caddenin, tezgahlarla iyice daraldığı gerekçesi ile yaklaşık 15 seyyar tezgahın belediye yönetimi ile yapılan toplantının arından kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, seyyar tezgahların ve sahiplerinin kentsel tasarım müdürlüğüne sevk edildiği yenilenerek çalışmaların ardından tekrar İstiklal Caddesi’nde yer alacakları da kaydedildi.







Daha önce caddede çalışan seyyar tezgah sahiplerinin şuan nerede ve ne iş yaptığı merak konusu. En büyük endişe ise, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, seyyar tezgah sahiplerinin el değiştirmesi.







Çalışmalar hızlandırıldı



İstiklal Caddesi’nde Ocak 2017’den beri devam eden alt yapı çalışmalarının Şubat 2018 yerine bu yıl sonunda tamamlanacağı da öğrenildi. Toplam 6 ayrı noktada süren çalışmalarda, ekip sayısı da arttırıldı.







Haber: Gökhan Çelik

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