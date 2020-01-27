İşveren işçiyi tekrar masaya çağırdı

Tarafların uzlaşı sağlayamaması işçileri de harekete geçirdi. Fabrikalarda iş durdurma eylemlerine başlayan emekçiler 19 Ocak’ta kararlılıklarını alanlara taşıdı. Bursa’da büyük bir mitinge imza atan Türk Metal Sendikası’nda örgütlü işçiler işverene grev uyarısı yaptı.

İşçinin kararlı mücadelesi karşısında işveren teklifini yeniledi. Ancak işverenin yüzde 10’a çıkarttığı teklif işçi tarafında karşılık bulmadı, sendika masayı terk etti.

20 Ocak’ta yapılan son görüşmenin ardından işveren sendikayı bir kez daha masaya çağırdı. Taraflar 27 Ocak’ta yine bir araya geldi.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, taraflar arasında işçilerin kazanılmış haklarına ilişkin krize neden olan talepler konusunda anlaşmaya varıldı. İşveren, 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeyi 3 yıla çıkartma, işçinin alacağı ikramiyeleri yılsonunda ödeme taleplerinde geri adım attı.



İşçilerin kazanılmış haklarının korunmasının ardından masada şimdi maaş zammı üzerinde müzakere yapılacak. Ancak uzlaşının sağlanamaması halinde sendikanın 15 Ocak’ta aldığı grev kararını uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu.

HABER: SEDA AKYÜZ

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