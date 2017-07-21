İstanbul'da Ağustos ayında başlayacak olan ‘İTaksi’ uygulaması ile taksiler ses ve görüntü kaydı alacak. Hukukçular, "Özel hayatın gizliliğine aykırı" olduğu gerekçesiyle uygulamaya tepkili. İstanbul Barosu konuyu yargıya taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı İTaksi uygulaması ile taksilerde Ağustos ayından itibaren ses ve görüntü kaydı alınacak.



"İTaksi" uygulaması özel hayata ilişkin hukuksal bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Avukatlar, Taksilerde ses ve görüntü alınmasının özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği görüşünde.



Avukat Uğur Poyraz, “Kanunun açıkça belirttiği üzere bir kimsenin rızası bulunmaksızın özel hayatına yapılan müdahale hukuka aykırıdır" dedi.



Bugüne kadar 3 bin taksiye takılan İTaksi uygulamasında kameralar dikiz aynasının hemen üstünde bulunuyor. Dikkatli bakıldığında ancak fark edilen kameralar hem taksinin içini hem de dışarısını kaydedebiliyor. Taksilerde ses ile görüntü kaydı alındığına dair herhangi bir uyarı bulunmuyor.



Avukat Uğur Poyraz, bunun da sakıncalı olduğunu söyledi. Poyraz, “Bu şekilde yapılacak bir kaydın kişiye önceden bildirilmesi zorunludur. Aksi halde kayıt yapılması hukuka aykırı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.



Bilişim Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal da "hukuka aykırılık" hatırlatması yaptı.



İstanbul Barosu da konuyu yargıya taşıdı. Baro genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bu uygulamanın istismara açık, anayasanın özel hayatın gizliliği ilkesine ve hukuka aykırı olduğu savunuldu.





ulusal.com.tr