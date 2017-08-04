İthal hayvanın önü açıldı, düve kesimleri yasaklandı. Ulusal Kanal Kurban Bayramı öncesinde hayvancılığa ilişkin alınan kararları Aydın İncirlova'da besicilere sordu. Besiciler, kararın yanlış zamanda alınmasından şikayetçi.

Hükümetin Et ve Süt Kurumu'na önümüzdeki yıl sonuna kadar 500 bin büyükbaş ve 475 küçükbaş hayvan ithalatı yetkisi vermesi besiciler tarafından kaygıyla karşılandı.



Üreticiler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de 20 bine yakın ithal hayvan getirilmesi kararlarına tepkili.



Besiciler, düve kesiminin yasaklanması kararırını ise 'zamansız' olarak değerlendirdi.



Üreticiler, özel sektör yerine devletin ithal edeceği hayvanlar için de uyarılarda bulundu.





HABER-KAMERA: ONUR ALTINKAYNAK

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