Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, bir İtalyan ayakkabı markasının ürününü taklit ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, bir İtalyan ayakkabı markasının bir modelini taklit ettiği gerekçesiyle ifadeye çağırıldı.



BBC'nin haberine göre, Ivanka Trump'ın ayakkabı markası adına ayakkabı üretimi yapan Marc Fisher Holding'in "Wild Thing" isimli modelini birebir kopyaladığını iddia eden İtalyan şirketin geçtiğimiz yıl açtığı dava sonucunda ilerleyen mahkeme, Ivanka Trump'ın da ifadesine başvurulmasını talep etti.



Ivanka Trump ise Beyaz Saray'daki görevleri sebebiyle yeterli vakti olmadığını söyledi ve dava sürecinden muaf tutulmasını talep etti.



Davanın yargıcı Katherine Forrest ise Bayan Trump'ın markasındaki süreçlerde aktif rol oynadığını ve kopyalandığı iddia edilen ayakkabının kendisinin onayı olmadan piyasaya çıkamayacağını belirterek ifadesinin önemli olduğunu belirtti.



İtalyan şirkette "Wild Thing" ismiyle 785 dolara satılan ayakkabının Ivanka Trump'ın şirketinde "Hettie" ismiyle 145 dolara satılması sonucunda haksız rekabet suçlaması altında da kalan Trump'ın Ekim ayına kadar Washington'da ifade vermesi bekleniyor. /Habertürk