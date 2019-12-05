İyi bir Türk Kahvesi nasıl olur?

Kırk yıllık hatırı vardır. Türk kahvesi sosyal yaşamın tadı tuzudur. İyi günde kötü günde yoldaştır.

Günlük hayatımızda kahve; arkadaş sohbetlerine refakat eder, işlerin azaldığı saatlerde yorgunluğu alır, kız isteme meclislerinde vazgeçilmezidir.

İngilizler'deki çay saati geleneği gibi, Türk kahvesinin içilmesi hususunda da bir zaman kavramı oluşur. Genellikle sabah ve öğlen öğünleri arasında içilir.

Türkçe günün ilk öğünü anlamına gelen "kahvaltı" sözcüğü kahve içimi öncesi yenen şeyler demektir.

Kendine has tadıyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi, 5 Aralık 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edildi.

Günlük hayatın değişmez tatlarından olan Türk kahvesi bu yılın ardından her 5 Aralık Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaya başlandı.

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