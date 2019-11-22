İyi Parti'de 'ittifak' krizi
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ak Parti ile şartlı ittifak çıkışı, parti içinde kriz yarattı. Türkkan, kendilerine 5 ila 6 bakanlık verilmesi durumunda Ak Parti ile olası erken seçimde koalisyon yapabileceklerini söyledi. Açıklamaya parti içinden tepki geldi. Olağanüstü toplanan Başkanlık Divanı, ittifak açıklamalarının partiyi bağlamadığını duyurdu.
GÜNDEM 22.11.2019, 22:29
"Ak Parti ile ittifak yaparız" dedi. İyi Parti içinde kriz yarattı. Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ak Parti ile erken seçim tarihi koyulması durumunda ittifak yapabileceklerini söyledi. Pazarlık maddelerini sıraladı.
Türkkan'ın bu çıkışı İyi Parti'yi karıştırdı. Tartışmalar sürerken Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kameralar karşısına geçti. Türkkan'ın açıklamalarını reddettiklerini duyurdu.
Ağıralioğlu, seçmene verdikleri sözün itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Yaşanan kriz karşısında Genel Başkan Meral Akşener'in sessizliğini koruması ise dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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