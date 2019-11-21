İyi Parti'den Lütfü Türkkan'a 'ittifak' tepkisi

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

“Aziz Milletimiz ve değerli basın mensupları: İyi Parti, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmış bir siyasi harekettir. Temel amacımız, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmaktır" diyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır.

Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir.

Memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar, partimizce mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görülmektedir. Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir.

Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz.

Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir."

TÜRKKAN NE DEMİŞTİ?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Ak Parti ile koalisyon yapar mısınız" sorusuna "Yaparız... Ben söylüyorum yaparız. Öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz" yanıtını vermişti.